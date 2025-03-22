Итальянский город страдает от нашествия мошек: жители просят объявить чрезвычайное положение

Жители небольшого итальянского города Орбетелло добиваются введения чрезвычайного положения, чтобы помочь бороться с нашествием мошек.

Об этом говорится в публикации AP, сообщает "Европейская правда".

Местные рыбаки говорят, что нашествия начались около трех недель назад, и обвиняют в этом массовое вымирание мальков рыб, которые поедают личинок мошкары.

В четверг мэрия Орбетелло выделила 300 тысяч евро и пообещала провести ряд экстренных мер для борьбы с мошками.

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Была создана постоянная комиссия, а чрезвычайные меры будут направлены на "защиту граждан и экономической деятельности в этом районе", заявил мэр Андреа Казаменти.

Однако местные жители требуют объявить чрезвычайное положение, чтобы высвободить еще больше средств. Петиция на change.org "Спасите лагуну Орбетелло" собрала более 19 000 подписей.

"Мы не можем прогуляться на свежем воздухе. Мы не можем открыть окна. Мы изолированы в доме, как в первые дни пандемии COVID-19", – говорится в петиции.

Напомним, в октябре 2023 года Францию охватил ажиотаж из-за сообщения о якобы нашествии клопов – этих насекомых обнаруживали в школах, поездах, больницах и кинотеатрах.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.

Специалисты указывали, что за последнее десятилетие количество случаев заражения клопами неуклонно росло по всему миру, что связано с повышением температуры, распространением туризма и запретом на некоторые химические вещества, которые ранее использовались для уничтожения клопов.