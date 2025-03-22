Президенту Чехії показали виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні

Президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну побував на виробництві штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, інформує "Європейська правда".

Як зазначив міністр, українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу.

"Тож показав пану президенту, як відбувається процес збірки на різних етапах. А також – перші зібрані гвинтівки", – написав Сметанін.

Крім того, за його словами, серед підписаних під час візиту кілька важливих документів, були й ті, що стосувалися, зокрема, постачання комплектуючих для локалізованого виробництва стрілецьких боєприпасів та збирання штурмових гвинтівок Bren-2.

Як відомо, Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами.

Згодом він сказав, що проведення таких масштабних атак у той момент, коли розпочинаються переговори про припинення вогню і можливу мирну угоду, не свідчить про те, що російська сторона серйозно на це налаштована.