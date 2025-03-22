Президенту Чехии показали производство винтовок Bren-2 в Украине

Президент Чехии Петр Павел во время визита в Украину побывал на производстве штурмовых винтовок Bren-2 по лицензии компании Česká Zbrojovka.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, информирует "Европейская правда".

Как отметил министр, украинские оружейники прошли обучение в Чехии, и теперь внедряют опыт и технологии НАТО на мощностях украинского завода.

"Поэтому показал господину президенту, как происходит процесс сборки на разных этапах. А также – первые собранные винтовки", – написал Сметанин.

Кроме того, по его словам, среди подписанных во время визита несколько важных документов, были и те, что касались, в частности, поставки комплектующих для локализованного производства стрелковых боеприпасов и сборки штурмовых винтовок Bren-2.

Как известно, Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.

Впоследствии он сказал, что проведение таких масштабных атак в тот момент, когда начинаются переговоры о прекращении огня и возможном мирном соглашении, не свидетельствует о том, что российская сторона серьезно на это настроена.