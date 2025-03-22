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В Парижі в автомобільній погоні за порушником постраждали 10 поліцейських

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Новини — Субота, 22 березня 2025, 18:18 — Ірина Кутєлєва

У французькому Парижі стався інцидент з автомобілем, який порушив правила дорожнього руху, чим спричинив поліцейську погоню, в якій постраждали 10 правоохоронців.

Про це повідомляє BFMTV, інформує "Європейська правда".

Близько 5.45 ранку в суботу, 22 березня, водій автомобіля відмовився підкоритися наказу поліції зупинитися.

Автомобіль-порушник зіткнувся із поліцейськими машинами, внаслідок чого постраждали 10 поліцейським.

Водій був заарештований, разом з ним затримали двох пасажирів, які перебували в авто.

Автомобіль не значився у списку вкрадених. Наразі проводять аналізи крові, щоб визначити, чи перебував водій під впливом наркотиків або алкоголю.

Постраждалих поліцейських доправили до лікарні з відносно легкими травмами. Протягом дня їх виписали.

Нещодавно у Франції сталася ДТП за участю чотирьох автобусів, які перевозили військовослужбовців, внаслідок якої постраждали 36 осіб.

Перед тим у французькому регіоні Па-де-Кале у понеділок вранці сталась ДТП за участю поїзда і автомобіля, внаслідок якої загинули двоє військовослужбовців.

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