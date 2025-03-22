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В Париже в автомобильной погоне за нарушителем пострадали 10 полицейских

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Новости — Суббота, 22 марта 2025, 18:18 — Ирина Кутелева

Во французском Париже произошел инцидент с автомобилем, который нарушил правила дорожного движения, чем вызвал полицейскую погоню, в которой пострадали 10 правоохранителей.

Об этом сообщает BFMTV, информирует "Европейская правда".

Около 5.45 утра в субботу, 22 марта, водитель автомобиля отказался подчиниться приказу полиции остановиться.

Автомобиль-нарушитель столкнулся с полицейскими машинами, в результате чего пострадали 10 полицейским.

Водитель был арестован, вместе с ним задержали двух пассажиров, которые находились в авто.

Автомобиль не значился в списке украденных. Сейчас проводят анализы крови, чтобы определить, находился ли водитель под воздействием наркотиков или алкоголя.

Пострадавших полицейских доставили в больницу с относительно легкими травмами. В течение дня их выписали.

Недавно во Франции произошло ДТП с участием четырех автобусов, перевозивших военнослужащих, в результате которого пострадали 36 человек.

Перед тем во французском регионе Па-де-Кале в понедельник утром произошло ДТП с участием поезда и автомобиля, в результате которого погибли двое военнослужащих.

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Франция
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