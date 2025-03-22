Папу Римського виписують після тривалого перебування в лікарні з пневмонією

Папу Римського Франциска у неділю, 23 березня, випишуть з лікарні, де він перебував на лікуванні пневмонії тривалий час.

Про це розповіли лікарі понтифіка, яких цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами одного з лікарів, Франциску знадобиться ще два місяці відпочинку у Ватикані.

88-річний Франциск був поміщений у лікарню 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією, яка вимагала тривалого лікування.

Своєю чергою у Ватикані повідомили, що у неділю Папа Франциск має намір помахати рукою і виголосити благословення з лікарні Агостіно Джемеллі в Римі після молитви Angelus.

88-річний Франциск, який є понтифіком з 2013 року, за останні два роки кілька разів хворів на грип та має інші проблеми зі здоров'ям. У молодості у нього розвинувся плеврит і йому видалили частину однієї з легень.

У понтифіка також є чимало хронічних недуг. Через проблеми з коліном йому доводиться пересуватися на візку, а у 2021 році йому робили операцію кишківника.

У зв’язку з цим Франциск не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.