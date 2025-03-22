Папу Римского выписывают после длительного пребывания в больнице с пневмонией

Папу Римского Франциска в воскресенье, 23 марта, выпишут из больницы, где он находился на лечении пневмонии длительное время.

Об этом рассказали врачи понтифика, которых цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам одного из врачей, Франциску понадобится еще два месяца отдыха в Ватикане.

88-летний Франциск был помещен в больницу 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая требовала длительного лечения.

В свою очередь в Ватикане сообщили, что в воскресенье Папа Франциск намерен помахать рукой и произнести благословение из больницы Агостино Джемелли в Риме после молитвы Angelus.

88-летний Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и имеет другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит и ему удалили часть одного из легких.

У понтифика также есть немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника.

В связи с этим Франциск не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.