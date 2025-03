Прем’єри Нідерландів і Британії скоординували подальші кроки щодо України

Прем’єр-міністри Нідерландів та Британії провели телефонну розмову стосовно подальшої підтримки України та планів, що обговорюються у межах "коаліції рішучих".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Дік Схооф повідомив, що щойно мав розмову з британським колегою Кіром Стармером і вони говорили про важливість непохитної підтримки України і про наміри, висловлені "коаліцією рішучих", щодо надійних гарантій безпеки як ключової умови для сталого миру в Україні.

📞: Just spoke with British Prime Minister @Keir_Starmer about Ukraine. We discussed the importance of unwavering support and the commitment expressed by the coalition of the willing with respect to robust security guarantees – a key condition for lasting peace in Ukraine.



Last…