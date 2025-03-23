Прем’єри Нідерландів і Британії скоординували подальші кроки щодо України

Прем’єр-міністри Нідерландів та Британії провели телефонну розмову стосовно подальшої підтримки України та планів, що обговорюються у межах "коаліції рішучих".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Дік Схооф повідомив, що щойно мав розмову з британським колегою Кіром Стармером і вони говорили про важливість непохитної підтримки України і про наміри, висловлені "коаліцією рішучих", щодо надійних гарантій безпеки як ключової умови для сталого миру в Україні.

📞: Just spoke with British Prime Minister @Keir_Starmer about Ukraine. We discussed the importance of unwavering support and the commitment expressed by the coalition of the willing with respect to robust security guarantees – a key condition for lasting peace in Ukraine.



Last… – Dick Schoof (@MinPres) March 23, 2025

"Зустріч військових планувальників минулого тижня була важливим кроком. Ще одним таким є майбутня зустріч в Парижі у четвер на запрошення президента Макрона. Подякував прем’єру Стармеру за його лідерську роль в останні тижні. Ми працюємо не лише над безпекою України, але і Європи – а відтак і Нідерландів", – зазначив він.

Раніше цього тижня Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що очільник Кремля не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Неофіційно повідомляли, що Макрон розглядає альтернативи своєму, спільному з британським прем’єром Кіром Стармером, плану щодо миротворчої місії для України – із залученням ООН.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить ООН як альтернативу можливому розміщенню в Україні іноземного контингенту або гарантіям безпеки.