Премьеры Нидерландов и Британии скоординировали дальнейшие шаги по Украине

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании провели телефонный разговор относительно дальнейшей поддержки Украины и планов, обсуждаемых в рамках "коалиции решительных".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Дик Схооф сообщил, что только что разговаривал с британским коллегой Киром Стармером и они говорили о важности непоколебимой поддержки Украины и о намерениях, высказанных "коалицией решительных", относительно надежных гарантий безопасности как ключевого условия для устойчивого мира в Украине.

📞: Just spoke with British Prime Minister @Keir_Starmer about Ukraine. We discussed the importance of unwavering support and the commitment expressed by the coalition of the willing with respect to robust security guarantees – a key condition for lasting peace in Ukraine.



