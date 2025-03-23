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Премьеры Нидерландов и Британии скоординировали дальнейшие шаги по Украине

Новости — Воскресенье, 23 марта 2025, 15:14 — Мария Емец

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании провели телефонный разговор относительно дальнейшей поддержки Украины и планов, обсуждаемых в рамках "коалиции решительных".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Дик Схооф сообщил, что только что разговаривал с британским коллегой Киром Стармером и они говорили о важности непоколебимой поддержки Украины и о намерениях, высказанных "коалицией решительных", относительно надежных гарантий безопасности как ключевого условия для устойчивого мира в Украине.

"Встреча военных планировщиков на прошлой неделе была важным шагом. Еще одним таким является предстоящая встреча в Париже в четверг по приглашению президента Макрона. Поблагодарил премьера Стармера за его лидерскую роль в последние недели. Мы работаем не только над безопасностью Украины, но и Европы – а значит и Нидерландов", – отметил он.

Ранее на этой неделе Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что глава Кремля не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

Неофициально сообщалось, что Макрон рассматривает альтернативы своему, совместному с британским премьером Киром Стармером, плану по миротворческой миссии для Украины – с привлечением ООН.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не видит ООН как альтернативу возможному размещению в Украине иностранного контингента или гарантиям безопасности.

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