Делегація США на чолі з дружиною віцепрезидента Венса відвідає Гренландію

Цього тижня американська делегація на чолі з дружиною віцепрезидента США Джея Ді Венса – Ушею Венс – відвідає Гренландію.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на інформацію від Білого дому, передає "Європейська правда".

Як заявили у Білому домі, делегація США відвідає Гренландію, де побуває на американській військовій базі.

Уша Венс очолила делегацію, до складу якої також увійдуть радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц та міністр енергетики Кріс Райт.

Волц і Райт планують відвідати космічну базу Пітуффік, американську військову базу в Гренландії, де за інформацією Білого дому, вони отримають брифінги від американських військовослужбовців.

Потім вони долучаться до Венс, щоб відвідати історичні місця та взяти участь у національних перегонах на собачих упряжках.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз, сказав, що американська команда "впевнена, що цей візит надає можливість побудувати партнерські відносини, які поважають самовизначення Гренландії і сприяють економічному співробітництву".

"Це візит для того, щоб дізнатися про Гренландію, її культуру, історію та людей, а також відвідати перегони на собачих упряжках, які Сполучені Штати з гордістю спонсорують", – сказав він.

Агентство зазначило, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила в письмовому коментарі, реагуючи на новини про візит, що "це те, до чого ми ставимося серйозно".

Вона сказала, що Данія хоче співпрацювати зі США, але це має бути співпраця, заснована на "фундаментальних правилах суверенітету".

Вона додала, що діалог зі США щодо Гренландії відбуватиметься у тісній координації з данським урядом і майбутнім урядом Гренландії.

Нагадаємо, 13 березня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Після цього сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту. Близько 800 людей пройшли вулицями міста Нуук з прапорами Гренландії та з плакатами: "Змусьте Америку піти геть", "Ми не продаємося".

21 березня писали, що у Гренландії фіксують збільшення туристів на тлі резонансних заяв Трампа, а також відкриття нового міжнародного аеропорту в столиці Нуук.

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія.