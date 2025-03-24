Делегация США во главе с женой вице-президента Вэнса посетит Гренландию

На этой неделе американская делегация во главе с женой вице-президента США Джей Ди Вэнса – Ушей Вэнс – посетит Гренландию.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию от Белого дома, передает "Европейская правда".

Как заявили в Белом доме, делегация США посетит Гренландию, где побывает на американской военной базе.

Уша Вэнс делегацию, в состав которой также войдут советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

Уолтц и Райт планируют посетить космическую базу Питуффик, американскую военную базу в Гренландии, где по информации Белого дома, они получат брифинги от американских военнослужащих.

Затем они присоединятся к Вэнс, чтобы посетить исторические места и принять участие в национальных гонках на собачьих упряжках.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, сказал, что американская команда "уверена, что этот визит предоставляет возможность построить партнерские отношения, которые уважают самоопределение Гренландии и способствуют экономическому сотрудничеству".

"Это визит для того, чтобы узнать о Гренландии, ее культуре, истории и людях, а также посетить гонки на собачьих упряжках, которые Соединенные Штаты с гордостью спонсируют", – сказал он.

Агентство отметило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в письменном комментарии, реагируя на новости о визите, что "это то, к чему мы относимся серьезно".

Она сказала, что Дания хочет сотрудничать с США, но это должно быть сотрудничество, основанное на "фундаментальных правилах суверенитета".

Она добавила, что диалог с США по Гренландии будет происходить в тесной координации с датским правительством и будущим правительством Гренландии.

Напомним, 13 марта во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

После этого сотни гренландцев вышли на улицы в знак протеста. Около 800 человек прошли по улицам города Нуук с флагами Гренландии и с плакатами: "Заставьте Америку уйти", "Мы не продаемся".

21 марта писали, что в Гренландии фиксируют увеличение туристов на фоне резонансных заявлений Трампа, а также открытия нового международного аэропорта в столице Нуук.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.