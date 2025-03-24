У Бельгії вважають, що ЄС повинен завдати удару по США через тарифну війну

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево вважає, що Європейський Союз повинен "вибивати клин клином" у торговій війні американського президента Дональда Трампа.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

За словами очільника МЗС Бельгії, націленість на великі технології може бути одним з варіантів для ЄС, щоб вдарити по Вашингтону в найболючіше місце.

Він вважає, що саме за такою схемою має діяти Європейський Союз у відповідь на тарифну війну президента США Дональда Трампа.

"Принизливі висловлювання американського лідера про ЄС, а також подальші заходи США повинні спонукати нас реагувати з такою ж енергією", – сказав Прево.

За його словами, ЄС повинен продемонструвати, що його 450-мільйонний ринок "заслуговує на інше ставлення", ніж до нього ставився Трамп.

"Ми знаємо, що серед секторів, які, ймовірно, принесуть найбільшу чутливість і реакцію [з боку США], є весь цифровий компонент. І тому особисто я більше прихильник того, щоб використовувати цей важіль як частину батареї заходів у відповідь", – сказав він.

За словами Прево, слід також розглянути можливість задіяння інструменту протидії примусу, який ще ніколи не використовувався в ЄС.

Цей інструмент, розроблений після першого терміну Трампа, дозволяє застосовувати широкі заходи у відповідь на торговельну дискримінацію, такі як квоти і тарифи або обмеження на іноземні інвестиції.

"Ця війна, особливо щодо тарифів, схожа на кинутий бумеранг. Ті, хто використовує тарифи, забувають, що [бумеранг] повертається", – наголосив Прево.

На початку березня Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, імпортовані з усього світу до США.

У відповідь на це Європейська комісія 12 березня заявила, що запровадить тарифи на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, джинси та бурбон.

Коли наступного дня Трамп пригрозив накласти 200-відсоткові мита на всі "вина, шампанське та алкогольні продукти" з Франції та інших країн ЄС, Єврокомісія відклала контрзаходи до середини квітня.