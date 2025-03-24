В Бельгии считают, что ЕС должен нанести удар по США из-за тарифной войны

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что Европейский Союз должен "выбивать клин клином" в торговой войне американского президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

По словам главы МИД Бельгии, нацеленность на большие технологии может быть одним из вариантов для ЕС, чтобы ударить по Вашингтону в самое больное место.

Он считает, что именно по такой схеме должен действовать Европейский Союз в ответ на тарифную войну президента США Дональда Трампа.

"Унизительные высказывания американского лидера о ЕС, а также дальнейшие меры США должны побудить нас реагировать с такой же энергией", – сказал Прево.

По его словам, ЕС должен продемонстрировать, что его 450-миллионный рынок "заслуживает иного отношения", чем к нему относился Трамп.

"Мы знаем, что среди секторов, которые, вероятно, принесут наибольшую чувствительность и реакцию [со стороны США], есть весь цифровой компонент. И поэтому лично я больше сторонник того, чтобы использовать этот рычаг как часть батареи ответных мер", – сказал он.

По словам Прево, следует также рассмотреть возможность задействования инструмента противодействия принуждению, который еще никогда не использовался в ЕС.

Этот инструмент, разработанный после первого срока Трампа, позволяет применять широкие ответные меры на торговую дискриминацию, такие как квоты и тарифы или ограничения на иностранные инвестиции.

"Эта война, особенно в отношении тарифов, похожа на брошенный бумеранг. Те, кто использует тарифы, забывают, что [бумеранг] возвращается", – подчеркнул Прево.

В начале марта Трамп ввел 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, импортируемые со всего мира в США.

В ответ на это Европейская комиссия 12 марта заявила, что введет тарифы на знаковые американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson, джинсы и бурбон.

Когда на следующий день Трамп пригрозил наложить 200-процентные пошлины на все "вина, шампанское и алкогольные продукты" из Франции и других стран ЕС, Еврокомиссия отложила контрмеры до середины апреля.