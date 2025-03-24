В Австрії викрили керовану Росією кампанію з поширення дезінформації про Україну

Австрійська влада заявила в понеділок, що викрила керовану Росією кампанію, спрямовану на поширення дезінформації про Україну, після затримання в грудні болгарської жінки, звинуваченої у шпигунстві на користь Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Австрійська внутрішня розвідка виявила докази цієї операції, проаналізувавши пристрої, знайдені під час обшуку в будинку жінки, заявили в Міністерстві внутрішніх справ Австрії.

Розслідування показало, що через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році був створений осередок, який працював на російську розвідку і планував широкомасштабну дезінформаційну кампанію в німецькомовних країнах, зокрема в Австрії.

За даними МВС, група активно діяла в інтернеті, але також використовувала наклейки та графіті з ультраправою символікою та націоналістичними висловлюваннями, які мали виглядати так, ніби за них відповідальні проукраїнські активісти.

Підозрювана з Болгарії, ім'я якої не розголошується, як вважають, відігравала значну роль у цих зусиллях і діяла як контактна особа розвідки, заявили в міністерстві, додавши, що вона зізналася в тому, що працювала на осередок, зокрема, у 2022 році.

Рік тому в Австрії вибухнув найбільший шпигунський скандал за останні десятиліття, коли був заарештований колишній офіцер австрійської розвідки, якого, серед іншого, звинуватили в передачі даних мобільних телефонів колишніх австрійських високопосадовців російській розвідці і допомозі в підготовці пограбування квартири відомого журналіста.

Експосадовця, якого пізніше звільнили з-під варти, підозрюють у наданні конфіденційної інформації Яну Марсалеку, австрійцю-втікачу, якого розшукують за підозрою в шахрайстві після краху в 2020 році німецької платіжної компанії Wirecard, де він був операційним директором.

В ордері на арешт зазначено, що повідомлення в чаті, надані британською владою, безпосередньо пов'язують Марсалека з російською розвідувальною службою ФСБ.

Влітку минулого року повідомлялося, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти Австрії.