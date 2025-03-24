В Австрии разоблачили управляемую Россией кампанию по распространению дезинформации об Украине

Австрийские власти заявили в понедельник, что разоблачили управляемую Россией кампанию, направленную на распространение дезинформации об Украине, после задержания в декабре болгарской женщины, обвиненной в шпионаже в пользу России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Австрийская внутренняя разведка обнаружила доказательства этой операции, проанализировав устройства, найденные во время обыска в доме женщины, заявили в Министерстве внутренних дел Австрии.

Расследование показало, что через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году была создана ячейка, которая работала на российскую разведку и планировала широкомасштабную дезинформационную кампанию в немецкоязычных странах, в частности в Австрии.

По данным МВД, группа активно действовала в интернете, но также использовала наклейки и граффити с ультраправой символикой и националистическими высказываниями, которые должны были выглядеть так, будто за них ответственны проукраинские активисты.

Подозреваемая из Болгарии, имя которой не разглашается, как полагают, играла значительную роль в этих усилиях и действовала как контактное лицо разведки, заявили в министерстве, добавив, что она призналась в том, что работала на ячейку, в частности, в 2022 году.

Год назад в Австрии разразился крупнейший шпионский скандал за последние десятилетия, когда был арестован бывший офицер австрийской разведки, которого, среди прочего, обвинили в передаче данных мобильных телефонов бывших австрийских чиновников российской разведке и помощи в подготовке ограбления квартиры известного журналиста.

Экс-чиновника, которого позже освободили из-под стражи, подозревают в предоставлении конфиденциальной информации Яну Марсалеку, беглому австрийцу, которого разыскивают по подозрению в мошенничестве после краха в 2020 году немецкой платежной компании Wirecard, где он был операционным директором.

В ордере на арест указано, что сообщения в чате, предоставленные британскими властями, напрямую связывают Марсалека с российской разведывательной службой ФСБ.

Летом прошлого года сообщалось, что западные страны обеспокоены активностью российских шпионов в Австрии, где они формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии.