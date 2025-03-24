У Молдові продовжили арешт підозрюваному у держзраді співробітнику парламенту

Співробітник парламенту Молдови Іон Крянге, якого звинувачують у зраді батьківщини, проведе ще 30 діб під домашнім арештом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Суд Буюкан схвалив клопотання прокурорів і продовжив домашній арешт Крянге до 25 квітня.

На засіданні суду 20 березня Крянге заявив, що на нього завели справу з політичних мотивів. Своєї провини він не визнає.

Нагадаємо, 31 липня 2024 року в парламенті Молдови співробітники Служби інформації та безпеки (СІБ) і Прокуратури по боротьбі з оргзлочинністю провели обшук у межах кримінальної справи про державну зраду. Правоохоронці затримали главу юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

За версією слідчих, Крянге неодноразово зустрічався в Кишиневі зі співробітником посольства РФ, якому "передавав секретну інформацію для проведення ворожої діяльності проти безпеки держави".

Крянге визнав, що спілкувався зі своїм сусідом, який працює в посольстві Росії в Кишиневі. Але, за його словами, це були звичайні бесіди.

"Я не визнаю провину, тому що не передавав жодної інформації, яка могла б нашкодити Молдові. Це були вільні дискусії. Як можна завдати шкоди державі, обговорюючи тему виборів, Гагаузії, Шора? Я знав, що він працював у російському посольстві, але те, що вони звинувачують його як агента, не знаю. Я ставився до нього як до сусіда", – заявив Крянге.

Раніше в епіцентрі скандалу опинився колишній керівник Генерального штабу Молдови Ігор Горган, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.