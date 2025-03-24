В Молдове продлили арест подозреваемому в госизмене сотруднику парламента

Сотрудник парламента Молдовы Ион Крянге, которого обвиняют в измене родине, проведет еще 30 суток под домашним арестом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Суд Буюкан одобрил ходатайство прокуроров и продлил домашний арест Крянге до 25 апреля.

На заседании суда 20 марта Крянге заявил, что на него завели дело по политическим мотивам. Своей вины он не признает.

Напомним, 31 июля 2024 года в парламенте Молдовы сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью провели обыск в рамках уголовного дела о государственной измене. Правоохранители задержали главу юридического департамента Иона Крянге и сотрудника Пограничной полиции по подозрению в шпионаже в пользу России.

По версии следователей, Крянге неоднократно встречался в Кишиневе с сотрудником посольства РФ, которому "передавал секретную информацию для проведения враждебной деятельности против безопасности государства".

Крянге признал, что общался со своим соседом, который работает в посольстве России в Кишиневе. Но, по его словам, это были обычные беседы.

"Я не признаю вину, потому что не передавал никакой информации, которая могла бы навредить Молдове. Это были свободные дискуссии. Как можно нанести вред государству, обсуждая тему выборов, Гагаузии, Шора? Я знал, что он работал в российском посольстве, но то, что они обвиняют его как агента, не знаю. Я относился к нему как к соседу", – заявил Крянге.

Ранее в эпицентре скандала оказался бывший руководитель Генерального штаба Молдовы Игорь Горган, которого подозревают в шпионаже в пользу России.