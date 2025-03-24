У Великій Британії пташиний грип вперше виявили у вівці

У британському уряді повідомили, що вперше підтвердили пташиний грип у вівці.

Про це заявили в Міністерстві з питань довкілля, продовольства і сільського господарства Британії та Агентстві з охорони здоров'я тварин і рослин, пише "Європейська правда" з посилання на Politico.

Випадок підтвердився у вівці в Йоркширі після повторних аналізів молока. Його виявили після огляду худоби в приміщенні, де пташиний грип був підтверджений у птахів.

У решти овечого стада не було виявлено випадків зараження вірусом, і немає жодних доказів, які б вказували на підвищений ризик для поголів'я худоби в країні. Але головний ветеринарний лікар Британії Крістін Міддлмісс закликала тваринників "залишатися пильними".

Британський уряд заявив, що запровадив нагляд за худобою в заражених приміщеннях через спалах пташиного грипу серед корів у Сполучених Штатах. Америка бореться зі спалахом пташиного грипу, який знищив понад 166 мільйонів птахів з 2022 року, в 17 штатах поширився на худобу, що дає молоко, і призвів до різкого зростання цін на яйця.

Раніше цього місяця в ООН попередили, що швидке поширення спалаху H5N1 (пташиного грипу) є "безпрецедентним" і призводить до "серйозних наслідків" для виробництва харчових продуктів, робочих місць у сільській місцевості, місцевої економіки та цін для споживачів.

Нещодавно органи охорони здоров'я Європейського Союзу попередили, що пташиний грип був виявлений у домашніх котів і диких м'ясоїдних в Європі вперше з весни 2024 року. Це ознака того, що вірус продовжує поширюватися серед ссавців.

Вчені та дослідники все більше занепокоєні міжвидовою передачею пташиного грипу та його адаптивною природою, що може призвести до можливого поширення вірусу на людину і створити загрозу пандемії.

У січні повідомляли, що у жителя центральної Англії виявили пташиний грип H5N1.

Епідемія пташиного грипу у Європі кінця 2021-2022 року стала найгіршою з усіх, які відстежувалися.