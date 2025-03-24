В Великобритании птичий грипп впервые обнаружили у овцы

В британском правительстве сообщили, что впервые подтвердили птичий грипп у овцы.

Об этом заявили в Министерстве по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании и Агентстве по охране здоровья животных и растений, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Случай подтвердился у овцы в Йоркшире после повторных анализов молока. Его обнаружили после осмотра скота в помещении, где птичий грипп был подтвержден у птиц.

У остального овечьего стада не было выявлено случаев заражения вирусом, и нет никаких доказательств, указывающих на повышенный риск для поголовья скота в стране. Но главный ветеринарный врач Британии Кристин Миддлмисс призвала животноводов "оставаться бдительными".

Британское правительство заявило, что ввело надзор за скотом в зараженных помещениях из-за вспышки птичьего гриппа среди коров в Соединенных Штатах. Америка борется со вспышкой птичьего гриппа, который уничтожил более 166 миллионов птиц с 2022 года, в 17 штатах распространился на скот, дающий молоко, и привел к резкому росту цен на яйца.

Ранее в этом месяце в ООН предупредили, что быстрое распространение вспышки H5N1 (птичьего гриппа) является "беспрецедентным" и приводит к "серьезным последствиям" для производства продуктов питания, рабочих мест в сельской местности, местной экономики и цен для потребителей.

Недавно органы здравоохранения Европейского Союза предупредили, что птичий грипп был обнаружен у домашних кошек и диких плотоядных в Европе впервые с весны 2024 года. Это признак того, что вирус продолжает распространяться среди млекопитающих.

Ученые и исследователи все больше обеспокоены межвидовой передачей птичьего гриппа и его адаптивной природой, что может привести к возможному распространению вируса на человека и создать угрозу пандемии.

В январе сообщалось, что у жителя центральной Англии обнаружили птичий грипп H5N1.

Эпидемия птичьего гриппа в Европе конца 2021-2022 года стала худшей из всех, которые отслеживались.