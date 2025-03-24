Зеленський пояснив, чому після сварки з Трампом в нього виріс рейтинг

Президент Володимир Зеленський прокоментував зростання свого рейтингу схвалення після суперечки з Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це глава держави розповів Time, пише "Європейська правда".

У перші дні березня, після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого, рівень підтримки Володимира Зеленського різко зріс, сягнувши майже 70% за деякими опитуваннями. Коментуючи це, глава держави відзначив, що, "коли йдеться про почуття гідності", то українці схильні об’єднуватися.

"Чому українці захищали себе на початку цієї війни? Через почуття власної гідності", – відповів український президент.

Він сказав, що Україна не вважає себе якоюсь наддержавою, але, за його словами, українці "дуже емоційні, і коли йдеться про наше почуття гідності, свободу, демократію, наш народ підіймається і об'єднується".

Він додав, що під час подій в Овальному кабінеті українці прагнули побачити, що Сполучені Штати залишаються їхнім союзником.

"Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками, або не займаємо позицію союзника. У тій розмові я захищав гідність України", – сказав глава держави.

У інтерв’ю Зеленський також зізнався, що не знає, що трапилося з чемпіонським поясом Усика, який він привіз до Білого дому й хотів подарувати Дональду Трампу.

Крім того, Зеленський підтвердив запрошення віцепрезиденту США Джей Ді Венсу відвідати Україну.