Зеленский объяснил, почему после ссоры с Трампом у него вырос рейтинг

Президент Владимир Зеленский прокомментировал рост своего рейтинга одобрения после спора с Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом глава государства рассказал Time, пишет "Европейская правда".

В первые дни марта, после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля, уровень поддержки Владимира Зеленского резко вырос, достигнув почти 70% по некоторым опросам. Комментируя это, глава государства отметил, что, "когда речь идет о чувстве достоинства", то украинцы склонны объединяться.

"Почему украинцы защищали себя в начале этой войны? Из-за чувства собственного достоинства", – ответил украинский президент.

Он сказал, что Украина не считает себя какой-то сверхдержавой, но, по его словам, украинцы "очень эмоциональны, и когда речь идет о нашем чувстве достоинства, свободе, демократии, наш народ поднимается и объединяется".

Он добавил, что во время событий в Овальном кабинете украинцы стремились увидеть, что Соединенные Штаты остаются их союзником.

"Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзника. В том разговоре я защищал достоинство Украины", – сказал глава государства.

В интервью Зеленский также признался, что не знает, что случилось с чемпионским поясом Усика, который он привез в Белый дом и хотел подарить Дональду Трампу.

Кроме того, Зеленский подтвердил приглашение вице-президенту США Джей Ди Вэнсу посетить Украину.