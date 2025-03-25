У Литві сподіваються на швидке вирішення торговельної напруги між США та ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що торгова війна між Сполученими Штатами та Європейським Союзом буде вирішена шляхом швидких переговорів.
Про це він сказав в інтерв’ю литовському мовнику LRT, пише "Європейська правда".
Науседа висловив сподівання, що "ця економічна війна, якщо її можна так назвати, закінчиться швидкими переговорами, спрямованими на мінімізацію втрат".
"Я неодноразово говорив, що в цій війні немає переможців, незалежно від того, хто її розпочав. Це було перевірено у світі багато разів у різні періоди, і це завжди закінчувалося з однаковим результатом", – наголосив литовський лідер.
Зазначимо, на тлі дедалі більшої напруженості у торговельному питанні між США та ЄС, у вівторок, 25 березня, у Вашингтоні, керівник торгового представництва ЄС Марош Шефчович зустрінеться зі своїми американськими колегами – міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром.
На початку березня Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, імпортовані з усього світу до США.
У відповідь на це Європейська комісія 12 березня заявила, що запровадить тарифи на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, джинси та бурбон.
Коли наступного дня Трамп пригрозив накласти 200-відсоткові мита на всі "вина, шампанське та алкогольні продукти" з Франції та інших країн ЄС, Єврокомісія відклала контрзаходи до середини квітня.