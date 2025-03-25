Керівник торгового представництва ЄС їде до Вашингтона на тлі напруженості

У вівторок, 25 березня, у Вашингтоні, керівник торгового представництва Європейського Союзу Марош Шефчович зустрінеться зі своїми американськими колегами – міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром.

Про це пише агентство Politico, передає "Європейська правда".

Візит Шефчовича до США відбувається на тлі напруги між Брюсселем та Вашингтоном через митну політику американського президента Дональда Трампа.

Як пише агентство, із Шефчовичем поїде Бйорн Зайберт, головний помічник президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми повинні докладати всіх зусиль з обох сторін, щоб уникнути шкідливих тарифів і будувати, а не руйнувати торговельно-економічні відносини між ЄС і США, які є найсильнішими в світі", – заявив речник Єврокомісії з питань торгівлі Олоф Гілл.

Це вже друга поїздка Шефчовича до Вашингтона з моменту вступу Трампа на посаду в січні.

На початку березня Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, імпортовані з усього світу до США.

У відповідь на це Європейська комісія 12 березня заявила, що запровадить тарифи на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, джинси та бурбон.

Коли наступного дня Трамп пригрозив накласти 200-відсоткові мита на всі "вина, шампанське та алкогольні продукти" з Франції та інших країн ЄС, Єврокомісія відклала контрзаходи до середини квітня.

Адміністрація США планує 2 квітня – день, охрещений нею "Днем визволення Америки" – оголосити низку рішень стосовно взаємних тарифів, тобто заходів щодо імпорту товарів з низки інших країн.