В Литве надеются на скорое решение торгового напряжения между США и ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что торговая война между Соединенными Штатами и Европейским Союзом будет решена путем быстрых переговоров.

Об этом он сказал в интервью литовскому вещателю LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа выразил надежду, что "эта экономическая война, если ее можно так назвать, закончится быстрыми переговорами, направленными на минимизацию потерь".

"Я неоднократно говорил, что в этой войне нет победителей, независимо от того, кто ее начал. Это было проверено в мире много раз в разные периоды, и это всегда заканчивалось с одинаковым результатом", – подчеркнул литовский лидер.

Отметим, на фоне растущей напряженности в торговом вопросе между США и ЕС, во вторник, 25 марта, в Вашингтоне, руководитель торгового представительства ЕС Марош Шефчович встретится со своими американскими коллегами – министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

В начале марта Трамп ввел 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, импортируемые со всего мира в США.

В ответ на это Европейская комиссия 12 марта заявила, что введет тарифы на знаковые американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson, джинсы и бурбон.

Когда на следующий день Трамп пригрозил наложить 200-процентные пошлины на все "вина, шампанское и алкогольные продукты" из Франции и других стран ЕС, Еврокомиссия отложила контрмеры до середины апреля.