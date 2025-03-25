У Норвегії впевнені, що США все ще віддані європейській обороні

Очільник Міністерства оборони Норвегії Туре О. Сандвік вважає, що Сполучені Штати залишаються відданими справі оборони Європи, але континент повинен взяти на себе більшу частку витрат на самооборону.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Американська підтримка європейської оборони останнім часом була під питанням, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП, тоді як зараз цей показник становить 2%, і сказав, що США не можуть захищати тих, хто відстає.

"Для тих, хто боїться, що США не будуть поруч, коли це буде потрібно, відповідь така: "підвищена відповідальність за вашу власну безпеку". Європа повинна взяти на себе більшу частку відповідальності, щоб США виконували свої зобов'язання", – сказав Сандвік.

Також очільник Міноборони країни заявив, що Норвегія має "хороший діалог з американцями щодо цієї співпраці, яка є надзвичайно важливою для них".

На тлі можливого відкликання американських військ з Європи Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.

А прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що не бачить загрози для трансатлантичної співпраці країн Балтії.

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