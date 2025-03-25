В Норвегии уверены, что США все еще преданы европейской обороне

Глава Министерства обороны Норвегии Туре О. Сандвик считает, что Соединенные Штаты остаются преданными делу обороны Европы, но континент должен взять на себя большую долю расходов на самооборону.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Американская поддержка европейской обороны в последнее время была под вопросом, поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, тогда как сейчас этот показатель составляет 2%, и сказал, что США не могут защищать тех, кто отстает.

"Для тех, кто боится, что США не будут рядом, когда это будет нужно, ответ таков: "повышенная ответственность за вашу собственную безопасность". Европа должна взять на себя большую долю ответственности, чтобы США выполняли свои обязательства", – сказал Сандвик.

Также глава Минобороны страны заявил, что Норвегия имеет "хороший диалог с американцами по этому сотрудничеству, которое является чрезвычайно важным для них".

На фоне возможного отзыва американских войск из Европы Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

А премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что не видит угрозы для трансатлантического сотрудничества стран Балтии.

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