Новый Бундестаг Германии собрался на первое заседание

Немецкий Бундестаг нового созыва, избранный на досрочных выборах в феврале, 25 марта собрался на учредительное заседание

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Во вторник, 25 марта, новый состав немецкого парламента начал свое первое заседание. Во время него, в частности, должны избрать нового спикера Бундестага.

Начало заседания сопровождалось спорами относительно того, кого считать старейшим членом Бундестага, которому традиционно поручают открывать первое заседание. На эту роль определили депутата от "Левых" Грегора Гизи.

В "Альтернативе для Германии" заявили, что роль должна была бы достаться их представителю Александру Гауланду, который является самым старшим по возрасту. Впрочем, правила предусматривают, что до избрания нового спикера или одного из его преемников заседание должен открывать тот, кто самое длительное время был депутатом Бундестага.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "Альтернатива для Германии" оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.

"АдГ" и Левые вместе имеют треть мест в новом созыве Бундестага, чего достаточно для блокирования ключевых решений.

Новое правительство ожидаемо сформируют ХДС-ХСС и СДПГ, а канцлером станет лидер консерваторов Фридрих Мерц.

В середине марта, напомним, Бундестаг предыдущего созыва проголосовал за миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру.