Більшість жителів Молдови підтримують вступ до ЄС, але не в НАТО

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, більшість жителів Молдови підтримують вступ країни до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Результати дослідження показують, що 58,6% опитаних підтримують приєднання Молдови до ЄС.

Протилежну думку щодо ЄС висловили 32,5% респондентів, які виступають проти вступу країни до Євросоюзу. Ще 8,9% опитаних не змогли визначитися з відповіддю або відмовилися відповідати на запитання.

Водночас громадська думка щодо членства в НАТО виявилася іншою. Більшість респондентів (54,7%) висловилися проти вступу Молдови до Північноатлантичного альянсу. Підтримали цю ідею 30,9% опитаних, а 14,4% не змогли визначитися з відповіддю або відмовилися відповідати на запитання.

Опитування провела соціологічна компанія iData в період з 14-25 березня серед 1007 респондентів. Похибка становить +/– 3%.

Наприкінці 2024 року парламент Молдови затвердив національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.

Нагадаємо, нейтральний статус закріплений у конституції Молдови і змінити його практично неможливо, а у суспільстві немає широкого запиту на вступ у НАТО.

Більше про це – у статті: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я