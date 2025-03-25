Большинство жителей Молдовы поддерживают вступление в ЕС, но не в НАТО

Согласно последнему опросу общественного мнения, большинство жителей Молдовы поддерживают вступление страны в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Результаты исследования показывают, что 58,6% опрошенных поддерживают присоединение Молдовы к ЕС.

Противоположное мнение относительно ЕС выразили 32,5% респондентов, которые выступают против вступления страны в Евросоюз. Еще 8,9% опрошенных не смогли определиться с ответом или отказались отвечать на вопрос.

В то же время общественное мнение относительно членства в НАТО оказалось иным. Большинство респондентов (54,7%) высказались против вступления Молдовы в Североатлантический альянс. Поддержали эту идею 30,9% опрошенных, а 14,4% не смогли определиться с ответом или отказались отвечать на вопрос.

Опрос провела социологическая компания iData в период с 14-25 марта среди 1007 респондентов. Погрешность составляет +/– 3%.

В конце 2024 года парламент Молдовы утвердил национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.

Напомним, нейтральный статус закреплен в конституции Молдовы и изменить его практически невозможно, а в обществе нет широкого запроса на вступление в НАТО.

Больше об этом – в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует преодолеть Приднестровье