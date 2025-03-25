Ексміністра фінансів Австрії засудили до чотирьох років ув'язнення за корупцію

Верховний суд Австрії у вівторок засудив колишнього міністра фінансів Карла-Гайнца Грассера до чотирьох років ув'язнення, відхиливши його апеляцію на вирок, винесений у 2020 році за звинуваченнями в корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Верховний суд Австрії підтримав звинувачення в корупції, висунуті проти Грассера, але вдвічі скоротив початковий вирок у вісім років, винесений колишній політичній зірці.

У 2020 році суд нижчої інстанції визнав Грассера винним у шахрайстві, отриманні незаконних подарунків та фальсифікації доказів у скандалі, пов'язаному з приватизацією тисяч державних будинків. Грассер завжди заперечував звинувачення.

Цей вирок не був юридично обов'язковим до розгляду апеляції.

56-річний Грассер, який був міністром фінансів Австрії з 2000 по 2007 рік, колись був улюбленцем політичних правих в країні, і одружений зі спадкоємицею родини Сваровскі.

Цей процес став першим в історії країни, в рамках якого міністр обвинувачувався у корупції, а саму справу розслідували протягом останніх восьми років.

Свідками до суду були викликані 165 осіб. Крім Грассера, у справі фігурували ще 14 підозрюваних.