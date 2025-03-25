Экс-министра финансов Австрии приговорили к четырем годам заключения за коррупцию

Верховный суд Австрии во вторник приговорил бывшего министра финансов Карла-Хайнца Грассера к четырем годам заключения, отклонив его апелляцию на приговор, вынесенный в 2020 году по обвинениям в коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Верховный суд Австрии поддержал обвинения в коррупции, выдвинутые против Грассера, но вдвое сократил первоначальный приговор в восемь лет, вынесенный бывшей политической звезде.

В 2020 году суд низшей инстанции признал Грассера виновным в мошенничестве, получении незаконных подарков и фальсификации доказательств в скандале, связанном с приватизацией тысяч государственных домов. Грассер всегда отрицал обвинения.

Этот приговор не был юридически обязательным до рассмотрения апелляции.

56-летний Грассер, который был министром финансов Австрии с 2000 по 2007 год, когда-то был любимцем политических правых в стране, и женат на наследнице семьи Сваровски.

Этот процесс стал первым в истории страны, в рамках которого министр обвинялся в коррупции, а само дело расследовали в течение последних восьми лет.

Свидетелями в суд были вызваны 165 человек. Кроме Грассера, в деле фигурировали еще 14 подозреваемых.