В Словакии объявили чрезвычайную ситуацию из-за распространения ящура

На внеочередном заседании во вторник утром правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в связи с распространением инфекции ящура в некоторых хозяйствах страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SME.

Чрезвычайное положение действовало в пострадавшем районе Дунайска-Стреда с пятницы, а сегодня правительство распространило его на всю территорию страны. Оно действует с сегодняшнего дня, вторника, 25 марта, с 13:00 в течение неопределенного срока.

Правительство обсудило меры, связанные с этой высокозаразной болезнью копытных во вторник утром. Заседание центрального кризисного штаба запланировано на вечер.

Ящур не является заразным для человека. Однако, согласно международным правилам, все зараженные животные подлежат уничтожению.

Ранее ящур был обнаружен на трех фермах на юге Словакии. Четвертая вспышка находится в том же регионе.

Эти инфекции стали первыми за последние полвека и произошли после того, как в начале марта о случаях заболевания сообщила соседняя Венгрия.

Во вторник Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела запрет на ввоз в Украину из Словакии животных из-за вспышки ящура в этой стране.

В начале января Германия объявила о первой за почти 40 лет вспышке ящура в стаде буйволов на окраине Берлина в земле Бранденбург.

Франция после этого усилила проверки на ящур и выдала предупреждение ветеринарам.