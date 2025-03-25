Нідерланди посилили рекомендації щодо подорожей до США для ЛГБТ-людей

Нідерланди посилили свої рекомендації щодо поїздок до Сполучених Штатів для ЛГБТК+ людей, підкреслюючи занепокоєння європейських країн щодо політики Вашингтона стосовно сексуальних меншин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє громадський мовник NOS.

На порталі рекомендацій для подорожніх Міністерства закордонних справ Нідерландів тепер зазначається, що люди, які належать до сексуальних меншин, повинні враховувати, що "закони і звичаї в США щодо ЛГБТКІ+ можуть відрізнятися від законів і звичаїв у Нідерландах".

Мовник зазначає, що раніше в рекомендаціях для подорожуючих зазначалося, що закони США "можна порівняти з законами Нідерландів" з їхньою ліберальною, прогресивною позицією щодо прав ЛГБТКІ+.

Слідом за Нідерландами уряд Бельгії оголосив, що також працює над коригуванням рекомендацій щодо подорожей у світлі посилення прикордонного контролю та зміни ставлення до трансгендерних людей і ЛГБТК+-спільноти.

Влада Німеччини та Фінляндії також посилила свої застереження щодо поїздок до США після того, як президент Дональд Трамп зробив кроки, спрямовані на усунення деяких захисних заходів для сексуальних меншин, таких як прийняття як гендерну ідентифікацію в паспортах і візах тільки M або F (чоловіча або жіноча стать).

Міністерство закордонних справ Норвегії також оновило інформацію для людей, які мають намір подорожувати до США, на тлі зміни політики адміністрацією Дональда Трампа.