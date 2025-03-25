Нидерланды ужесточили рекомендации по поездкам в США для ЛГБТ-людей

Нидерланды усилили свои рекомендации относительно поездок в Соединенные Штаты для ЛГБТК+ людей, подчеркивая беспокойство европейских стран относительно политики Вашингтона в отношении сексуальных меньшинств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает общественный вещатель NOS.

На портале рекомендаций для путешествующих Министерства иностранных дел Нидерландов теперь отмечается, что люди, принадлежащие к сексуальным меньшинствам, должны учитывать, что "законы и обычаи в США в отношении ЛГБТКИ+ могут отличаться от законов и обычаев в Нидерландах".

Вещатель отмечает, что ранее в рекомендациях для путешествующих отмечалось, что законы США "можно сравнить с законами Нидерландов" с их либеральной, прогрессивной позицией в отношении прав ЛГБТКИ+.

Вслед за Нидерландами правительство Бельгии объявило, что также работает над корректировкой рекомендаций по путешествиям в свете усиления пограничного контроля и изменения отношения к трансгендерным людям и ЛГБТК+-сообществу.

Власти Германии и Финляндии также ужесточили свои предостережения относительно поездок в США после того, как президент Дональд Трамп предпринял шаги, направленные на устранение некоторых защитных мер для сексуальных меньшинств, таких как принятие в качестве гендерной идентификации в паспортах и визах только M или F (мужской или женский пол).

Министерство иностранных дел Норвегии также обновило информацию для людей, которые намерены путешествовать в США, на фоне изменения политики администрацией Дональда Трампа.