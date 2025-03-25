Зеленский увидел "плюсы" после заявлений Уиткоффа об оккупированных Россией территориях

Президент Владимир Зеленский на фоне противоречивых заявлений посланника президента США Стива Уиткоффа по Украине выразил надежду, что доверие Вашингтона к утверждениям Москвы со временем исчезнет.

Об этом он сказал в общении с журналистами 25 марта, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в заявлениях Уиткоффа по Украине "есть большие минусы, но есть и плюсы".

"К сожалению, много информации, которую распространяют те или иные люди... очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля", – констатировал глава государства, приведя в пример проведение „референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины.

Он выразил сожаление из-за того, что "в США есть некоторые голоса на высоком уровне, которые распространяют... русские нарративы".

"Я считаю, что господин Уиткофф очень много времени провел в диалоге с Путиным", – добавил Зеленский.

Но, по его мнению, плюс ситуации заключается в том, что "когда нет доверия вообще к человеку, то ты даже не веришь ни одному слову".

"И это то, что будет происходить в отношениях – я очень верю в это – в отношениях между Соединенными Штатами и русскими", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Москва, к примеру, уже давала США обещания о прекращении огня, но оно "не получилось, потому что русские не хотят".

"И неверия русским из-за этого с каждым днем будет больше. Я надеюсь и действительно эту надежду реалистично сейчас вижу. Что все нарративы русских – к ним не будет доверия", – подытожил он.

Напомним, недавно Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

В Европейской комиссии после интервью посланника Трампа отметили непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнули, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированы.

А в Верховной Раде потребовали отстранения Уиткоффа с должности после "позорных" заявлений об Украине.