Опозиція Туреччини закликала бойкотувати провладні компанії і ЗМІ

Головна опозиційна Республіканська народна партія Туреччини (CHP) закликала своїх прихильників бойкотувати список компаній та засобів масової інформації, які вона вважає пов'язаними з урядом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

До списку, оприлюдненого опозицією, увійшли велика мережа кав'ярень, харчові конгломерати, видавництва та телеканали.

CHP стверджує, що перелічені медіа-групи уникають висвітлення нещодавніх протестів, що прокотилися країною, або спотворюють їхні деталі.

Протести проти арешту і відсторонення від посади мера Стамбула Екрема Імамоглу тривають вже тиждень, десятки тисяч людей ігнорують заборони на демонстрації в Стамбулі та інших великих турецьких містах.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, наразі під вартою перебувають 979 демонстрантів.

Імамоглу, який вважається найсильнішим політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, заперечує висунуті проти нього звинувачення в корупції і тероризмі.

Республіканська народна партія затвердила висування Імамоглу кандидатом у президенти.

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