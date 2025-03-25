Оппозиция Турции призвала бойкотировать провластные компании и СМИ

Главная оппозиционная Республиканская народная партия Турции (CHP) призвала своих сторонников бойкотировать список компаний и средств массовой информации, которые она считает связанными с правительством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В список, обнародованный оппозицией, вошли крупная сеть кафе, пищевые конгломераты, издательства и телеканалы.

CHP утверждает, что перечисленные медиа-группы избегают освещения недавних протестов, прокатившихся по стране, или искажают их детали.

Протесты против ареста и отстранения от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу продолжаются уже неделю, десятки тысяч людей игнорируют запреты на демонстрации в Стамбуле и других крупных турецких городах.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, сейчас под стражей находятся 979 демонстрантов.

Имамоглу, который считается сильнейшим политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отрицает выдвинутые против него обвинения в коррупции и терроризме.

Республиканская народная партия утвердила выдвижение Имамоглу кандидатом в президенты.

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