Генсек НАТО в середу відвідає Польщу

У середу, 26 березня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Варшаву, де проведе зустрічі з польськими високопосадовцями.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Рютте у столиці Польщі зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Дональдом Туском, міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем і міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Після зустрічі з Туском передбачені спільні заяви для преси Рютте та прем’єра Польщі.

Генсек НАТО також виступить з промовою у Варшавській школі економіки.

Нещодавно Рютте заявив, що він "повністю вірить" у здатність американського президента Дональда Трампа досягти довготривалої мирної угоди щодо України.

Рютте також вважає, що відносини з Росією мають бути врешті-решт нормалізовані, як тільки закінчаться бойові дії в Україні.