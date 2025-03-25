Генсек НАТО в среду посетит Польшу

В среду, 26 марта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Варшаву, где проведет встречи с польскими чиновниками.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Рютте в столице Польши встретится с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Дональдом Туском, министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем и министром иностранных дел Радославом Сикорским.

После встречи с Туском предусмотрены совместные заявления для прессы Рютте и премьера Польши.

Генсек НАТО также выступит с речью в Варшавской школе экономики.

Недавно Рютте заявил, что он " полностью верит" в способность американского президента Дональда Трампа достичь долговременного мирного соглашения по Украине.

Рютте также считает, что отношения с Россией должны быть в конце концов нормализованы, как только закончатся боевые действия в Украине.