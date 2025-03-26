AP: У Колорадо замінять "спотворений" портрет Трампа, республіканці зібрали на це $10 тисяч

Портрет Дональда Трампа, який висить разом з іншими президентськими портретами в Капітолії штату Колорадо, буде замінено – республіканці зібрали на це $10 тисяч.

Про це пише агентство Associated Press, яке ознайомилося із заявою демократів Палати представників Конгресу, передає "Європейська правда".

У заяві зазначили, що картину знімуть на вимогу лідерів республіканців у законодавчому органі. Республіканці Колорадо зібрали понад $10 тисяч через рахунок GoFundMe, щоб замовити реставрацію картини.

Як відомо, нещодавно Трамп обурився своїм "спотвореним" портретом та вимагав у губернатора штату Колорадо прибрати з його Капітолія.

Тоді американський президент обурився також тим, що портрет колишнього президента Барака Обами художниця зробила "чудовим", а його портрет – це "справжній жах".

Фото: AP

Лідер меншості в Сенаті Пол Ландін, республіканець, заявив, що попросив зняти портрет Трампа і замінити його на той, "який зображає його сучасну подобу".

"Якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа висітиме в Капітолії, то це їхня справа", – заявили у відповідь демократи.

Зазначимо, нещодавно спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф розповів про свій візит до очільника Кремля Владіміра Путіна.

За словами Віткоффа, під час візиту Путін подарував йому "прекрасний портрет президента Трампа".