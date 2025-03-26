AP: В Колорадо заменят "изуродованный" портрет Трампа, республиканцы собрали $10 тысяч

Портрет Дональда Трампа, который висит вместе с другими президентскими портретами в Капитолии штата Колорадо, будет заменен – республиканцы собрали на это $10 тысяч.

Об этом пишет агентство Associated Press, которое ознакомилось с заявлением демократов Палаты представителей Конгресса, передает "Европейская правда".

В заявлении отметили, что картину снимут по требованию лидеров республиканцев в законодательном органе. Республиканцы Колорадо собрали более $10 тысяч через счет GoFundMe, чтобы заказать реставрацию картины.

Как известно, недавно Трамп возмутился своим "изуродованным" портретом и потребовал у губернатора штата Колорадо убрать из его Капитолия.

Тогда американский президент возмутился также тем, что портрет бывшего президента Барака Обамы художница сделала "замечательным", а его портрет – это "настоящий ужас".

Фото: AP

Лидер меньшинства в Сенате Пол Ландин, республиканец, заявил, что попросил снять портрет Трампа и заменить его на тот, "который изображает его современный облик".

"Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа будет висеть в Капитолии, то это их дело", – заявили в ответ демократы.

Отметим, недавно специальный посланник американского президента Стив Уиткофф рассказал о своем визите к главе Кремля Владимиру Путину.

По словам Уиткоффа, во время визита Путин подарил ему "прекрасный портрет президента Трампа".