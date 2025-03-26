У Литві троє іноземних військових зникли після навчань за невідомих обставин

У Литві троє іноземних військових та автомобіль зникли у вівторок, 25 березня, ввечері після навчань на полігоні у місті Пабраде.

Про це повідомив литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Як заявили у Департаменті поліції Литви, о 19:20 влада Вільнюса отримала повідомлення про те, що військові зникли після навчань на полігоні Пабраде в Швянченіському районі на сході країни.

Наразі поліція з'ясовує обставини інциденту.

Майор Гінтаутас Чюніс, речник Збройних сил Литви, повідомив, що зниклі є іноземцями, і не став більше коментувати ситуацію.

"Я можу лише сказати, що це іноземні солдати", – зазначив він.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Гедрімас Єглінскас повідомив мовнику, що йому відомо про зникнення, але не надав жодної додаткової інформації.

У лютому пройшли навчання членів Добровольчих сил національної оборони країни, які пов’язані із захистом лінії електропередач Литви з Польщею.

Того ж місяці у Паневезькому районі Литви пройшли міжнародні навчання з управління атаками з повітря Furious Wolf 25-1, організовані НАТО.