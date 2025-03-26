В Литве трое иностранных военных исчезли после учений при неизвестных обстоятельствах

В Литве трое иностранных военных и автомобиль исчезли во вторник, 25 марта, вечером после учений на полигоне в городе Пабраде.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Как заявили в Департаменте полиции Литвы, в 19:20 власти Вильнюса получили сообщение о том, что военные исчезли после учений на полигоне Пабраде в Швянченисском районе на востоке страны.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Майор Гинтаутас Чюнис, представитель Вооруженных сил Литвы, сообщил, что пропавшие являются иностранцами, и не стал больше комментировать ситуацию.

"Я могу лишь сказать, что это иностранные солдаты", – отметил он.

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас сообщил вещателю, что ему известно об исчезновении, но не предоставил никакой дополнительной информации.

В феврале прошли учения членов Добровольческих сил национальной обороны страны, которые связаны с защитой линии электропередач Литвы с Польшей.

В том же месяце в Паневежском районе Литвы прошли международные учения по управлению атаками с воздуха Furious Wolf 25-1, организованные НАТО.