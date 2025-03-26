Міністерка оборони Литви виїхала на полігон, де могли загинути військові США

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне вирушила на полігон поблизу Пабраде, де зникли безвісти четверо американських військових – за даними медіа, найімовірніше вони загинули.

Про це повідомило агентство BNS, пише "Європейська правда".

У міністерстві оборони повідомили, що міністерка їде на полігон, щоб проінспектувати пошуково-рятувальні роботи і висловити свою солідарність з американцями.

Американські солдати зникли у вівторок вдень під час навчань на полігоні Пабраде, що неподалік від кордону з Білоруссю.

На їх пошуки були підняті литовські та іноземні війська, а також вертольоти Військово-повітряних сил і Державної прикордонної служби.

У середу було визначено можливе місце події, пошуково-рятувальна операція триває.

ЗМІ повідомляли, що солдати, які перебували в бронемашині, загинули.

Також з’явилась інформація, що їхня бронемашина була знайдена у водоймі, але ці дані не були офіційно підтверджені.