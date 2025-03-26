Министр обороны Литвы выехала на полигон, где могли погибнуть военные США

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене отправилась на полигон вблизи Пабраде, где пропали без вести четверо американских военных – по данным медиа, скорее всего они погибли.

Об этом сообщило агентство BNS, пишет "Европейская правда".

В министерстве обороны сообщили, что министр едет на полигон, чтобы проинспектировать поисково-спасательные работы и выразить свою солидарность с американцами.

Американские солдаты пропали во вторник днем во время учений на полигоне Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.

На их поиски были подняты литовские и иностранные войска, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Государственной пограничной службы.

В среду было определено возможное место происшествия, поисково-спасательная операция продолжается.

СМИ сообщали, что солдаты, которые находились в бронемашине, погибли.

Также появилась информация, что их бронемашина была найдена в водоеме, но эти данные не были официально подтверждены.