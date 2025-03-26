Російські пранкери обдурили прем'єра Косова, видаючи себе за президента Латвії

Глава уряду Косова Альбін Курті став жертвою російських пранкерів, які під час розмови з ним видавали себе за президента Латвії Едгарса Рінкевичса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Через кілька хвилин після публікації відео на сайті Rumble.com офіс Курті опублікував заяву, в якій визнав "прикрий інцидент". 11-хвилинний запис був зроблений відомими російськими пранкерами Вованом і Лексусом.

"Цей інцидент стався 11 лютого, незабаром після виборів 9 лютого, в період, коли прем'єр-міністр Курті отримував численні вітальні повідомлення і дзвінки щодо результатів виборів. Через брак часу не завжди було можливо провести ретельну перевірку кожного дзвінка", – заявили в офісі Курті.

"Цей прикрий інцидент підтверджує те, що ми вже давно знаємо: Росія одержима Косовом і продовжує націлюватися на нашу країну", – додали в офісі.

Розмова Курті з пранкерами починається з того, що один з двох росіян вітає Курті з "найбільшою перемогою" на виборах 9 лютого.

Курті скаржиться на "гібридну війну проти нашого уряду", яка, за його словами, "в основному походить від Сербії і Росії та деяких їхніх елементів у Косові".

Курті також згадував у розмові про спеціального посланника президента США Річарда Гренелла, відзначивши, що той зіграв важливу роль у поваленні його уряду в 2020 році. Коли Курті згадав в розмові про сексуальну орієнтацію Гренелла, його співрозмовник перебив його, щоб сказати: "Ти знаєш, що я гей?". На це Курті відповів: "Ні, не знаю".

Офіс Курті заявив, що під час передвиборчої кампанії Sputnik Сербія і Russia Today опублікували понад 60 фейкових новин і дезінформаційних статей, втручаючись у демократичний процес Косова.

"Хоча ми шкодуємо, що прем'єр-міністр Альбін Курті став мішенню жартівливого дзвінка, цей епізод підтверджує принципову і послідовну позицію прем'єр-міністра Курті з ключових питань, чи то в публічних, чи то в приватних розмовах", – йдеться в заяві офісу Курті.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект.

Російські пранкери раніше визнали, що їх фінансує "Газпром".