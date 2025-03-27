Рада схвалила євроінтеграційний законопроєкт щодо роботи перевізників

Верховна Рада підтримала в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 4560, що дозволяє адаптувати український ринок послуг автомобільного транспорту до стандартів Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Відповідне рішення було схвалено 267 голосами на засіданні 27 березня.

Законопроєкт спрямований на посилення конкурентоспроможності українських перевізників на ринку послуг ЄС, заявив віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Документ дозволяє імплементувати норми Регламенту Євросоюзу № 1071/2009 у національне законодавство. Зокрема, йдеться про особливості ліцензування перевізників.

Наприклад, для отримання ліцензії та введення діяльності необхідна буде відсутність звинувачень у тяжких кримінальних злочинах або відсутність санкцій, накладених, зокрема, за тяжкі порушення законодавства стосовно здійснення автомобільних перевезень.

Для запуску та управління компаніями, що здійснюють перевезення, необхідне буде відповідне фінансове становище. Також вимагатиметься професійна компетентність менеджерів транспортних компаній.

Законопроєкт також передбачає, що вся інформація щодо автомобільного перевізника буде акумулюватись за допомогою Єдиного комплексу інформаційних систем безпеки автомобільного транспорту (ЄКІС).

Норми законопроєкту наберуть чинності через один рік після публікації підписаного закону. Підтверджувати оновлені ліцензійні умови потрібно буде, коли законопроєкт набере чинності.

Нагадаємо, 24 березня президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів.

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