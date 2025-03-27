Рада одобрила евроинтеграционный законопроект о работе перевозчиков

Верховная Рада поддержала в целом евроинтеграционный законопроект № 4560, позволяющий адаптировать украинский рынок услуг автомобильного транспорта к стандартам Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Соответствующее решение было принято 267 голосами на заседании 27 марта.

Законопроект направлен на усиление конкурентоспособности украинских перевозчиков на рынке услуг ЕС, заявил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Документ позволяет имплементировать нормы Регламента Евросоюза № 1071/2009 в национальное законодательство. В частности, речь идет об особенностях лицензирования перевозчиков.

Например, для получения лицензии и введения деятельности необходимо будет отсутствие обвинений в тяжких уголовных преступлениях или отсутствие санкций, наложенных, в частности, за тяжкие нарушения законодательства по осуществлению автомобильных перевозок.

Для запуска и управления компаниями, осуществляющими перевозки, необходимо будет соответствующее финансовое положение. Также потребуется профессиональная компетентность менеджеров транспортных компаний.

Законопроект также предусматривает, что вся информация об автомобильном перевозчике будет аккумулироваться с помощью Единого комплекса информационных систем безопасности автомобильного транспорта (ЕКИС).

Нормы законопроекта вступят в силу через один год после публикации подписанного закона. Подтверждать обновленные лицензионные условия нужно будет, когда законопроект вступит в силу.

Напомним, 24 марта президент Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон о создании двух специализированных админсудов.

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