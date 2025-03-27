В немецкой земле выясняют, куда делись десятки образцов оружия со склада полиции

В немецкой земле Саксония-Анхальт со складов полиции "исчезли" десятки единиц оружия – пистолетов и тубусов от гранатометов, хранившихся как демонстрационные образцы.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В далеком 1998 году указанное оружие передали в распоряжение земельного управления криминальной полиции. Однако когда впоследствии стали выяснять, где оно находится, выяснилось, что документальные следы о его дальнейшей судьбе потерялись.

"Никто не может сказать, куда все делось", – отметил руководитель земельного офиса аудита Кай Бартель, отметив, что это свидетельствует о значительных проблемах.

Всего, по выводам аудиторов, "потерялись" 52 единицы огнестрельного оружия, ножей и подобных объектов. Сорок из них должны были бы быть в коллекции учебных материалов как демонстрационные образцы для будущих сотрудников, проходящих подготовку. Еще двенадцать были в коллекции полиции как образцы для сравнения.

Также выяснилось, что около 600 единиц оружия должны были быть давно утилизированы, но вместо этого оказались в распоряжении других органов по всей территории страны.

Земельная криминальная полиция предполагает, что в отдельных случаях оружие могло быть списано и утилизировано, но это не получило должного отражения в документации.

Оппозиционные силы в земельном парламенте заявили, что это вопиющий случай, свидетельствующий о безответственности.

Напомним, в Германии оштрафовали на 250 тысяч евро пенсионера, который хранил в подвале танк.

В Дании в ноябре 2024 года во время "оружейной амнистии" в полицию анонимно передали более 35 тысяч единиц различного оружия, что стало рекордом для таких акций.