Трамп снял кандидатку на должность посла в ООН, потому что боится за голоса в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве кандидатуры конгрессменки Элизы Стефаник на должность посла при ООН, фактически признав проблемы с незначительным республиканским большинством в Палате представителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что попросил Стефаник, "как одного из моих крупнейших союзников, остаться в Конгрессе".

Хотя он и написал, что в Палате представителей его партия "имеет очень прочное большинство", но выступил против того, "чтобы кто-то другой баллотировался на место Элизы" Стефаник.

"Есть и другие люди, которые могут хорошо работать в Организации Объединенных Наций. Поэтому Элиза останется в Конгрессе, присоединится к команде лидеров Палаты представителей и продолжит бороться за наш удивительный американский народ", – добавил Трамп.

Отметим, что президент США номинировал Стефаник еще в ноябре 2024 года – через считанные дни после объявления своей победы на выборах.

Но ее одобрение в Конгрессе затормозилось из-за минимального преимущества республиканцев в Палате представителей, которое стало бы еще меньше, если бы Стефаник ушла из палаты.

Решение Трампа, о котором американские СМИ сообщили ранее в четверг со ссылкой на свои источники, подчеркивают трудности, которые испытывает его администрация в принятии некоторых решений своей повестки дня через Конгресс.

Между тем недавний опрос показал, что большинство американских избирателей в целом разочарованы людьми, которых президент США Дональд Трамп выбрал на ключевые должности в своей администрации.